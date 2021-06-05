استبعاد نظرية الصاروخ في انفجار مرفأ بيروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر لبنانية بأن المحققين الفرنسيين في انفجار مرفأ بيروت استبعدوا نظرية استهداف المرفأ بصاروخ أو عبوة ناسفة.

وذكرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية في عددها الصادر أمس، نقلا عن المصادر، أن التحقيقات في انفجار المرفأ تتقدم، والقرار الظني سيصدر في غضون أشهر قليلة، مشيرة إلى أدلة جديدة توصل إليها التحقيق.

ووفق المصادر، تسلم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، التقرير الثاني من المحققين الفرنسيين، بعد ملخص تقرير أولي كان تسلمه المحقق العدلي السابق فادي صوان، ويختلف التقرير الحالي عن السابق بأنه أكثر دقة وتفصيلا عن سابقه.

وخلص التقرير إلى استبعاد فرضية استهداف المرفأ بصاروخ، بالاستناد إلى تحليل التربة في موقع الانفجار الذي بين عدم وجود عامل خارجي (سواء عبوة ناسفة أو صاروخ) تسببت بالانفجار.

وبحسب المعلومات، لا يزال هناك تقرير فني ثالث ينتظر تسلمه من المحققين الفرنسيين، إذ يفترض أن يسلم إلى القضاء اللبناني نهاية سبتمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تقدما يسجل لناحية دحض فرضيات وتقدم فرضية على ما عداها.