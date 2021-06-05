الكويت تجدد التزامها باتفاقية مكافحة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت دولة الكويت أمس التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤكدة أهمية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والآفة المتغلغلة في المجتمعات والمنافية للقيم الأخلاقية كافة. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام الدورة الاستثنائية الـ 32 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.



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