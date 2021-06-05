مسيرة تونسية لتحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتفضت العاصمة التونسية مجددا ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، ونظم الحزب الدستوري الحر مسيرة احتجاجية لمواجهة سيطرة الإخوان على البرلمان.

وقادت رئيسة الحزب عبير موسي المسيرة تحت شعار (تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان)، وذلك بمحيط مجلس نواب الشعب في (باردو).

وقال الحزب الدستوري الحر «إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيتِه البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس».

وفي مطلع مايو، قادت موسي مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، مرددين هتافات ضد زعيم الحركة ورئيس البرلمان الغنوشي.

وانتقدت موسي، رئيس البرلمان التونسي، قائلة «إن المجلس أصبح مرتعا لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها»، مؤكدة أن الوضع الحالي لن يستمر.

وشددت موسي على «أن الشعب التونسي مستفيق، ويتابع كل التفاصيل، وسيحاسب من أجرم في حقه».