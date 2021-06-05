شكرا لقرائتكم خبر العراقيون يطالبون بمحاكمة فرق الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب متظاهرون عراقيون في البصرة، بمحاكمة (فرق الموت) ومنفذي الجرائم بحق الإعلاميين والناشطين.

وفيما تجمع عدد من المتظاهرين في ساحة البحرية بالبصرة نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية مقالا حذرت فيها من التهديد المتفاقم الذي يواجه الولايات المتحدة بسبب عملاء إيران في العراق.

وقالت الصحيفة «إن التهديد يتزايد مع استخدام الميليشيات التابعة لإيران في العراق لأسلحة أكثر تطورا، بما فيها طائرات مسيرة مسلحة، والتي استطاعت ضرب أهداف أمريكية مهمة وتمكنت من الإفلات من الدفاعات الأمريكية.

وحذر الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الشهر الفائت من التهديد الذي تطرحه هذه الطائرات المسيرة المتطورة، مضيفا أن الجيش الأمريكي يسارع لإيجاد طرق لمواجهتها.

بينما تتكرر منذ عدة أشهر محاولات الميليشيات العراقية استهداف قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أمريكية، كان آخرها قاعدة عين الأسد. وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية -على ما يبدو- توجيه ضربات إلى تلك الفصائل المدعومة من إيران.

وأكد مصدران مطلعان أن البنتاجون يخطط للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل توجيه ضربات ضد الميليشيات في العراق، وأوضحا أن الإدارة الأمريكية «تبحث بجدية مجموعة واسعة من الردود على عدوان الميليشيات ضد الأمريكيين في العراق».