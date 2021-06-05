شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد تقريرا عن اليوم العالمى للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى الخامس من يونيو كل عام، ومنذ عام 1974 بيوم البيئة العالمى، وخصص هذا اليوم للتذكير بقضايا البيئة ومناقشة قضية بيئية معينة، وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقريرا تحت عنوان: "اليوم العالمى للبيئة".

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه منذ 1972 يحتفل العالم باليوم العالمى للبيئة فى 5 يونيو وانشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة uNEP فى نفس العام وأن هذا اليوم يهدف للتوعية البيئية وإظهار المخاطر التى تحيط بالبيئة والتوجيه بأخذ كافة الإجراءات للحفاظ على بيئة صحية سليمة والتوعية المستمرة بالأخطار التى تواجه العالم أن لم يتم المحافظة عليه.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه يقع الاختيار كل عام على دولة لاستضافة فعاليات اليوم العالمى للبيئة، متابعة: "عام 2021 وقع الاختيار على باكستان لاستضافة يوم البيئة العالمى والاحتفال هذا العام سيدور حول موضوع استعادة النظام البيئى ويشهد الإطلاق الرسمى لعقد استعادة النظام الإيكولوجى 2021-2030 ".