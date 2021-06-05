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خطوات مضت فيها "الوطنية للتدريب" لمواجهة القضايا البيئية العاجلة.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى الخامس من يونيو كل عام، ومنذ عام 1974 بيوم البيئة العالمى، وخصص هذا اليوم للتذكير بقضايا البيئة ومناقشة قضية بيئية معينة، وأعدت الأكاديمية الوطنية للتدريب تقريرا عن الخطوات التي مضت فيها بعزم من أجل مواجهة القضايا البيئية العاجلة والحفاظ عليها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ورصد التقرير كيف تمكّنت الأكاديمية الوطنية للتدريب هذا العام من ترشيد استخدام المياه بمقدار النصف عبر إدخال أحدث التقنيات التكنولوجية الصديقة للبيئة، والاعتماد على وحدات توفير المياه - والعاملة بطاقة 3 لتر/الدقيقة - والمصنعة لدى شركائها في النجاح "الهيئة العربية للتصنيع"، ما سيساعد الأكاديمية فى توفير نحو 2 مليون لتر من المياه في العام.

و تابع :" هذا المشروع خطط له و نفذه دفعة الشهيد العقيد أحمد منسي من "البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة" EPLP من خلال "النادى البيئى" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و كذلك تعمل الأكاديمية على ضمان الاستخدام الجيد للموارد وتعزيز أنماط الحياة، فضلاً عن تحسين كفاءة الطاقة، والبنية التحتية، وتدوير المخلفات، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير وظائف خضراء، وضمان حياة أفضل للجميع".

ودعت الأكاديمية الوطنية للتدريب في اليوم العالمي للبيئة، بأهمية زيادة الوعي وإحداث الزخم حول المخاوف المتنامية والأخطار المحدقة بكوكب الأرض.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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