شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مصر بدأت تدشين الجمهورية الثانية 2014.. والإصلاح الاقتصادى حمى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أنه منذ عام 2014 والجميع يرى أن مصر أصبحت أمام خطة متكاملة للتنمية فى مختلف القطاعات وتبنت الدولة مشروع وطنى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى وهو المشروع الذى بدأ معه تدشين حقيقى للجمهورية الثانية وتحقيق حلم الرئيس الذى يردده ويكرره فى العديد من المناسبات بأنه يأمل أن يرى مصر أم الدنيا وكل الدنيا وهذا المشروع له محاور متعددة بدأها الرئيس بالإصلاح الاقتصادى.

وقال أبو شقة أن الرئيس آثر أن يغامر بشعبيته من أجل مشروع الإصلاح الاقتصادى الذى لولاه لكنا امام انهيار اقتصادى خاصة مع جائحة كورونا التى أرهقت باقتصاديات دول كبرى موضحا أن مشروع الإصلاح الاقتصادى نجح بالفعل وبدا يجنى ثماره المصريون وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية ومنها صندوق النقد الدولى الثابت من تقاريره أن مصر حققت احدى الدول التى حققت اصلاحا اقتصادية حقيقيا.

وأضاف أبو شقة أن مصر كانت أمام مرحلة هامة فى بناء الإنسان المصرى فى مختلف المستويات من صحة وتعليم وتنمية شاملة للقدرات الفكرية وتدريب وغيرها ولقد تجلى ذلك فى بداية ولاية الرئيس فى التصدى لفيروس سى الذى كان ينهش أجساد المصريين لينتهى بأن يودى حياتهم ونجح فى القضاء نهائيا على فيروس سى ثم مشروع القانون رقم 2 لسنة 2018 بالتأمين الصحى الشامل على نحو يضاهى ويفوق نظم التأمين الصحى لأكبر الدولة فى هذا المجال ثم حياة كريمة ل100 مليون مواطن ثم التصدى وبقوة لفوضى العشوائيات لنرى بدلا تل العقارب على سبيل المثال مدينة متكاملة وبها حدائق وملاعب والمسكن النظيف الذى تتحقق معه كرامة المواطن المصرى ثم بناء الريف المصرى الذى عانى منذ عقود طويلة من الإهمال عامين أمام ريف متطور على أحدث مستوى فى هذا الشأن.