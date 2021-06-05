القروي يهدد بإضراب عن الطعام في حال لم يفرج عنه

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

هدد رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، اليوم السبت، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه بالرغم من انتهاء المدة القانونية لتوقيفه.



وتم الإعلان عن نية دخول نبيل القروي في إضراب عن الطعام عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وذلك احتجاجا على رفض الإفراج عنه.

وكان رئيس الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، أسامة الخليفي، قد أعلن مؤخرا أن حزبه قرر نقل قضية سجن رئيسه نبيل القروي إلى المحاكم الدولية، معتبرا أن استمرار سجنه يعد ”جريمة سياسية“.

وأضاف الخليفي، في مؤتمر صحفي نظمته كتلته البرلمانية، أن رئيس الحزب نبيل القروي ”هو أول سجين سياسي في تونس بعد ثورة كانون الثاني/يناير من عام 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي“.

وكان القضاء التونسي قد فرض غرامة مالية على نبيل القروي تقدر بحوالي 4 ملايين دينار، واعتبرها شرطا لمغادرته السجن، في نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تبطل محكمة الاستئناف (ثاني درجة في التقاضي) القرار، منتصف آذار/مارس الماضي .. وفق “إرم نيوز“.

وأطلق القضاء، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، سراح رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي يترأس حزب قلب تونس، الذي تم توقيفه منذ 23 آب/ أغسطس من العام نفسه، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسة، وتم توقيفه مجددا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر عام 2020، وهو حاليا في السجن؛ على خلفية الملف نفسه.