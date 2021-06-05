الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بحماية "حل الدولتين"

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، والعمل على حماية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.



وشددت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم السبت بمناسبة مرور 54 على نكسة حزيران / يونيو، على أن ”الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والمقاومة“.

كما طالبت مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران /يونيو عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة، بما يُعزز من أُفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 54 عاماً.