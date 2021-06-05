شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات كورونا في لبنان إلى 541.4 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 541 ألفا و 423 بعد تسجيل 191 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7758 بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 178 من بين المقيمين و 13 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 541 ألفا و 423 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 6 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7758 منذ 21 فبراير من العام الماضي.