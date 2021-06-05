ايران تعلن تصدير محاصيل زراعية الى العراق بقيمة 11 مليار دولار

وقال فرزاد بیلتن، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن "المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية شكلت 30 بالمئة من قيمة صادرات السلع الايرانية المصدرة الى العراق خلال الفترة منذ 2016 لغاية 2020".

واضاف أن "المحاصيل الزراعية والغذائية الايرانية المصدرة الى العراق شملت الفواكه والخضار والصناعات التحويلية والحلويات والشوكولاته والمنتجات الحيوانية والالبان والمكسرات والزهور ونباتات الزينة وغيرها".