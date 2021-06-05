الخلية تعلن حصيلة التعرض الذي طال البيشمركة في دهوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، حصيلة التعرض طال قوات البيشمركة في الطريق الى جبل متين في محافظة دهوك.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "باعتداء سافر مشجوب ومستنكر، استشهد خمسة ابطال من قواتنا المسلحة في البيشمركة وأصيب خمسة آخرين بجروح في الطريق الى جبل متين وذلك أثناء تأديتهم الواجب على التراب الوطني".



وأضاف البيان "اننا في الوقت الذي نشجب ونستنكر هذا الاعتداء فلن نسمح بتكراره وقد تم فتح تحقيق بالحادث الغادر لمعرفة ملابساته"، مردفا "ستبقى قوات البيشمركة برجالها الابطال قوة وطنية وسند قوي للقوات المسلحة التي هي درع الوطن الحصين ضد أعدائه".