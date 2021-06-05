الداخلية تعلن اعتقال 130 أجنبياً مخالفاً للإقامة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال 130 أجنبياً مخالفاً للإقامة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مديرية شؤون الإقامة التابعة الى مديرية الاحوال المدنية القت القبض على 130 اجنبيا من مختلف الجنسيات من المخالفين".

وأضافت أن "العملية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مناطق الاعظمية والحي الصناعي في الكمالية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لغرض ابعادهم خارج العراق".