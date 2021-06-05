انت الان تتابع خبر المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية قبل الأخيرة استعداداً لمباراة كمبوديا (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-05 | 19:32
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أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم السبت، حصته التدريبية ما قبل الأخيرة على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك تحضيراً لمواجهة منتخب كمبوديا في المباراة التي ستقام بعد غدٍ الاثنين في ملعب المحرق بتمام الساعة الخامسة والنصف مساءً ضمن مباريات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
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