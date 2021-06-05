المكافحة تنجح باعتقال متاجرين بالمخدرات في العاصمة وبابل

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم القاء القبض على ٣ متهمين في بغداد و٨ آخرين في بابل وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ( 28 و 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

