انت الان تتابع خبر المكافحة تنجح باعتقال متاجرين بالمخدرات في العاصمة وبابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، عن القبض على (١١) متهما بتجارة المواد المخدرة في بغداد وبابل.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم القاء القبض على ٣ متهمين في بغداد و٨ آخرين في بابل وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ( 28 و 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ( 28 و 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".