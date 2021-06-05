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المكافحة تنجح باعتقال متاجرين بالمخدرات في العاصمة وبابل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، عن القبض على (١١) متهما بتجارة المواد المخدرة في بغداد وبابل.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم القاء القبض على ٣ متهمين في بغداد و٨ آخرين في بابل وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ( 28 و 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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