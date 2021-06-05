عبير موسي: سنلجأ لسلطة الشعب لخلع الغنوشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن هناك غضب واسع في الشارع التونسي من حركة النهضة الإخوانية.

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرب، في تصريحات تليفزيونية، أنها ستلجأ إلى سلطة الشعب لخلع الغنوشي وحكومة هشام المشيشي، وتابعت: "قررنا الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة برحيل الإخوان".



ونظم الحزب الدستوري الحر في تونس، مسيرة حاشدة تنديدا بديكتاتورية إخوان البلاد، وسط دعوات لـ"تحرير" البرلمان من كتلة الفرع الإرهابي.

المظاهرة انطلقت، السبت، في ضاحية "باردو" بالعاصمة التونسية، واتجهت نحو مقر المؤسسة التشريعية بالمنطقة نفسها، تحت شعار "تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان"، وسط تدخل من قوات الأمن لمنع تجمع المحتجين.

وطوقت قوات الأمن المسيرة التي شهدت شارك فيها المئات من التونسيين، رافعين شعارات من قبيل: "يا مشيشي (رئيس الحكومة هشام) يا جبان يا عميل الإخوان"، و"لا خوف لا رعب تونس ملك الشعب"، و"بالروح بالدم نفديك يا تونس"، "ويسقط نظام الإخوان"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".