حريق ضخم جنوب العاصمة الإيرانية طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بإندلاع حريق في منطقة بمدينة شهر ري جنوب العاصمة طهران، من دون الكشف عن التفاصيل.

وأفاد موقع "بولتون نيوز" التابع للأجهزة الأمنية وتابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، بتصاعد كبير للدخان في سماء مدينة شهر ري جنوب العاصمة طهران بشكل كثيف.

وأضاف الموقع ومصادر محلية في المدينة أن "المعلومات تشير إلى إندلاع حريق في مصنع كبير بالقرب من مقام ديني"، في إشارة إلى مقام أبو الحسن من أحفاد أحد أئمة الطائفة الشيعية.

ولم تتضح بعد حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بهذا المصنع، كما لم يتم الحديث عن أنشطة المصنع وأسباب الحريق.

ومساء الأربعاء الماضي، اشتعلت النيران في جزء من مصفاة نفط طهران في جنوب المدينة، واستمر الحريق قرابة 24 ساعة وتم احتواؤه مساء يوم الخميس، بحسب مسؤولين إيرانيين.

وقالت تقارير لمواقع إيرانية، إن ثلاثة مخازن كبيرة في مصفاة طهران تدمرت بشكل كامل، كما تدمرت ثلاثة مخازن أخرى صغيرة الحجم.

وبحسب مسؤولين إيرانيين، أصيب 11 شخصًا في الحادث ولم يسفر عن مقتل أحد، فيما لا يزال سبب هذا الحادث مجهولاً.