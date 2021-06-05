عبدالله بن زايد والمنقوش يبحثان دعم الحكومة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم السبت، نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وليبيا وسبل تعزيزها وتنميتها.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وأهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية خلال قيادتها المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر 2021.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نجلاء المنقوش، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية الليبية والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود والمساعي المخلصة التي تقود إلى ليبيا آمنة مستقرة مزدهرة، وتقف دائما إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والرخاء.