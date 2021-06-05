الرئيس الفرنسي يعلن عن حوار إصلاحي حول النظام القضائي ببلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر في قصر الإليزيه عن أن حوارا أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإصلاحات الرئيسية للنظام القضائي سيبدأ هذا الخريف.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيجمع الحوار، المقرر أن يستمر عدة أسابيع، المجتمع القانوني، وقوات الأمن والمجتمع المدني، ضمن آخرين، لمناقشة أولويات السلطة القضائية الفرنسية ومواردها وصورتها العامة.

وسيقود الحوار وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، كذلك ستتم مناقشة أهمية القضاء داخل المجتمع الفرنسي.

وقال الإليزيه: إن الهدف من المبادرة هو التركيز على كيفية إصلاح النظام القضائي بشكل منظم.

ويأتي إعلان ماكرون بعد طلب من الرئيس والنائب العام من محكمة النقض الفرنسية يشكو من أن القضاء يفقد معناه، والنظام بحاجة إلى تغيير من الألف إلى الياء، وفقا لمصادر من داخل الإليزيه.