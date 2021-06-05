شكرا لقرائتكم خبر العدل الأمريكية تلاحق 4 من صحفيي نيويورك تايمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن وزارة العدل الأمريكية حاولت الحصول على رسائل البريد الالكتروني الخاصة بأربعة من صحفيي الصحيفة في محاولة لتحديد هوية المصادر.

وقال ديفيد ماكرو، أحد محامي الصحيفة، «إن تلك الجهود بدأت في عهد إدارة دونالد ترمب واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء».

وأضاف ماكرو للصحيفة أمس الأول «إن إدارة بايدن أخبرت بعض كبار المسؤولين البارزين بالصحيفة بشأن الحاجة إلى السجلات ولكن أصدرت أمرا بعدم النشر حتى لا يصبح الأمر علانية».

وقال ماكرو «إنه سمح له التحدث بشأن هذه المسألة بعدما رفعت محكمة اتحادية أمر عدم النشر الذي كان ساريا منذ الثالث من مارس، بحسب الصحيفة».

وحاولت وزارة العدل الحصول على سجلات البريد الالكتروني من شركة قوقل التابعة لشركة ألفابت والتي تدير نظام البريد الالكتروني الخاص بالصحيفة، ولكن الشركة لم تقدم المعلومات المطلوبة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أنتوني كولي في بيان للصحفية «إن إدارة ترمب تحركت لتأجيل تنفيذ الأمر في مناسبات عدة في الشهور الأخيرة ثم تحركت طواعية لسحب الأمر قبل تقديم أي سجلات».