إبعاد معتز مطر عن تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المذيع الإخواني الهارب إلى تركيا معتز مطر إنه سيرحل عن فضائية (الشرق) التي تبث من إسطنبول بتركيا.

وأكد في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، ونقلته (العربية نت) «إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية»، مضيفا «بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل».

‏وقال «تحياتي لزملائي جميعا وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟»

ولم يعلن المذيع الإخواني وجهته الإعلامية القادمة، وهل سيبقى في تركيا أم لا؟ فيما كشفت مصادر أن إدارة القناة رفضت استمرار برنامج المذيع الإخواني بنفس سياسته القديمة التي تنتقد السلطات المصرية، التزاما بتعليمات السلطات التركية بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ضد مصر.