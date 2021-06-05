شكرا لقرائتكم خبر إبعاد معتز مطر عن تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، ونقلته (العربية نت) «إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية»، مضيفا «بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل».
وقال «تحياتي لزملائي جميعا وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟»
ولم يعلن المذيع الإخواني وجهته الإعلامية القادمة، وهل سيبقى في تركيا أم لا؟ فيما كشفت مصادر أن إدارة القناة رفضت استمرار برنامج المذيع الإخواني بنفس سياسته القديمة التي تنتقد السلطات المصرية، التزاما بتعليمات السلطات التركية بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ضد مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر إبعاد معتز مطر عن تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.