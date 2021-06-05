طالبان تستولي على مقاطعة أخرى في أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون أمس أن مسلحي طالبان استولوا على مقاطعة أخرى في إقليم نورستان بشرق أفغانستان، مما يزيد من مكاسبهم العسكرية الأخيرة. وقال عضو المجلس الإقليمي سعيدالله نورستاني، «إن القوات الحكومية تخلت عن مقاطعة دواب الواقعة بالإقليم بعد عشرين يوما من المقاومة». وبحسب نورستاني، سد المسلحون كل طرق الإمداد إلى المقاطعة، مما دفع القوات الحكومية إلى إخلاء المقاطعة بعدما لم يتمكنوا من تلقي أي مؤن غذائية أو ذخيرة من الحكومة المركزية لنحو شهر. وقال إسماعيل أتيكان، عضو البرلمان الذي يمثل الإقليم، «إن القوات الحكومية غادرت المنطقة بدون قتال، بعد اتفاق توسط فيه شيوخ القبائل المحليون في المنطقة».



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