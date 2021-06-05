شكرا لقرائتكم خبر عن «الشبحية» بورسعيد تتصدر التدريب العسكري بين مصر وفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”:

نفذت قوات من البحرية المصرية، تدريباً عسكرياً مع نظيرتها الفرنسية في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط ، شاركت فيه الفرقاطة المصرية الشبحية «سجم بورسعيد»، والفرقاطة الفرنسية الشبحية «لافيات» عقب انتهاء زيارتها إلى ميناء الإسكندرية.

وقال المتحدث العسكري المصري إن التدريب تضمن تنفيذ تمرين دفاع جوي وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهجوم المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية، كما نفذ الجانبان تمارين لرمى المدفعية السطحية، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحري، التي تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

ويعد التدريب هو أول ظهور للفرقاطة المصرية الشبحية «سجم بورسعيد»، التي أنضمت حديثاً للقوات البحرية، بعد تصنيعها بسواعد مصرية في شركة "ترسانة الإسكندرية"، وهي مجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية، وقال المتحدث العسكري إن التدريب الأخير يأتي ضمن حزمة من التدريبات المشتركة، التي تعد أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية المصرية، وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.