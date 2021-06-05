شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ضحايا معركة «النورماندي» بنصب جديد شمالي فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرنسا: (أ ف ب)

تفتتح السلطات الفرنسية، الأحد، نصباً تذكارياً بريطانياً يطل على شواطئ الإنزال في فير سور مير شمال غربي البلاد، لتخليد ذكرى 22,442 رجلاً وامرأة قضوا في معركة النورماندي لتحرير أوروبا.

وقال مدير المشروع، ستيفن دين، إن النصب هو «المكان الوحيد الذي تظهر فيه جميع الأسماء. تطلب العثور على أسمائهم كثيراً من البحث».

وأضاف: «نتوقع نحو 250 ألف زائر سنوياً إذا كان عدد الزيارات مشابهاً لما تشهده مواقع أخرى، مثل موقع أرومانش الواقع على مسافة ستة كيلومترات.

وشارك في الإنزال أفراد يحملون 38 جنسية تحت القيادة البريطانية. وكان من بين المشاركين 177 فرنسياً من كتيبة كوماندوس.

ومن المقرر أن تشارك في الحفل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي والسفير البريطاني في فرنسا إد لويلين.

وقال الأمير تشارلز في رسالة على الموقع الإلكتروني للنصب التذكاري، إن هذا «النصب التذكاري الوطني الذي أقيم على موقع مثير للإعجاب مستحق منذ فترة طويلة».

وقالت سفارة المملكة المتحدة في فرنسا، إن المحاربين القدامى لن يتمكنوا من الحضور، بسبب الجائحة وسيبثّ الحفل عبر الإنترنت.

ويتألف النصب من 160 عموداً من الحجر الأبيض، مرتبة في مستطيل مفتوح على حديقة كبيرة تتخللها أشجار صغيرة. ونقشت أسماء الجنود وفق ترتيب زمني على الأعمدة.

ويضم الموقع نصباً لإحياء ذكرى «آلاف المدنيين النورمانديين» خلال الإنزال تحت القصف. ويقدر المؤرخون عدد الضحايا المدنيين ب20 ألفاً خلال معركة النورماندي.

ويطل الموقع الذي كلف إنشاؤه 33 مليون يورو بتمويل من الحكومة البريطانية وجهات خاصة، على «جولد بيتش» وهو أحد مواقع الإنزال البريطاني الثلاثة خلال المعركة. واستخدم حوالي أربعة آلاف طن من الحجارة لبناء الموقع.

واقترح الفكرة العسكري المخضرم جورج باتس، ثم لقيت دعم العديد من المحاربين القدامى، وفق السفارة.

وكان المكان الرئيسي لإحياء ذكرى البريطانيين الراحلين هو مقبرة بايو الواقعة على مسافة 15 كيلومتراً من فير إنلاند، وهي أهم مقبرة للكومنولث في النورماندي؛ إذ تحوي رفات 3935 عسكرياً بريطانيا. كما تضم المقبرة نصباً تذكارياً يُكرِّم 1807 آخرين لم يعثر على رفاتهم.

وتعد معركة الإنزال النورماندي أبرز محطة في تحرير أوروبا من النازية، والأهم في التاريخ من حيث عدد السفن المشاركة.