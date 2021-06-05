شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تمنع إبحار سفينة إنقاذ ألمانية من ميناء في صقلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أعلنت إيطاليا، السبت، احتجاز سفينة إنقاذ تابعة لمنظّمة «سي آي» غير الحكوميّة الألمانية في ميناء باليرمو بصقلية (جنوب) الجمعة بسبب عدم احترامها للقواعد الأمنية.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان: «كشف التفتيش عن مخالفات عدة ذات طبيعة تقنية قد تعرض للخطر ليس فقط سلامة الطاقم، ولكن سلامة الأشخاص الذين تم أو من الممكن انتشالهم مستقبلاً أيضاً خلال عمليات الإنقاذ»،

كما «أكد التفتيش أن معدات الإنقاذ في السفينة تكفي 27 شخصاً كحد أقصى، ما يعني أنه في حالة الطوارئ لن يكون الطاقم قادراً على ضمان إنزال الأشخاص الموجودين على متنها»، وأشار البيان إلى أن السفينة تخضع «لتجميد إداري حتى تصحيح المخالفات المسجلة».

ورست السفينة في ميناء باليرمو بعد إنزال 415 مهاجراً، وأمضت فترة الحجر التي فرضتها السلطات الصحية.

ودانت المنظمة غير الحكومية الألمانية قرار السلطات الإيطالية بحق سفينتها «سي-آي 4»، وقالت: «على غرار ما حدث لسفن الإنقاذ المدنية الأخرى، يتم الآن التذرع بالأسباب الفنية نفسها من أجل وضع حد لمهام سفينة +سي-آي 4+».

وأوضح رئيس المنظمة، جوردن إيسلر: «لا تزال الذريعة أن سفن الإنقاذ الألمانية تنقذ بانتظام كثيرين من الغرق، ولا يتم اعتمادها بشكل صحيح لهذا الغرض الإنساني». وتابع: «أدى القبطان واجبه بالإنقاذ في البحر بشكل مثالي. شاهد حالات طارئة في البحر، ونفذ عملية إنقاذ آمنة. يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تحتذي به».

كانت هذه أول مهمة ل «سي-آي 4» التي غادرت ألمانيا في منتصف إبريل / نيسان الماضي، متوجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتعد إيطاليا نقطة دخول رئيسية للمهاجرين من منطقة شمال إفريقيا التي تشهد ارتفاعاً حاداً في أعداد المغادرين، مقارنة بالسنوات السابقة.