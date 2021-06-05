شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تهدد «تويتر» بـ«عواقب غير متوقعة» حال عدم الامتثال لقواعد جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - رويترز

هددت الهند، السبت، شركة «تويتر» بأن أمامها فرصة أخيرة للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وإلاّ واجهت «عواقب غير متوقعة».

وتهدف القواعد الجديدة، التي وضعتها وزارة التكنولوجيا الهندية، وبدأ سريانها نهاية الشهر الماضي، إلى تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل الشركات، مثل «فيسبوك» و«واتساب ماسنجر» و«توتير»، المزيد من المسؤولية تجاه الطلبات القانونية. وتطالب القواعد الشركات بإنشاء آليات لمعالجة الشكاوى، وتعيين مديرين تنفيذيين جدد للتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

وكتبت وزارة التكنولوجيا الهندية إلى «تويتر» في 26 و28 مايو/ أيار الماضي، بشأن القواعد الجديدة، لكن ردود الشركة «لا تتناول التوضيحات التي تطلبها الوزارة، ولا تشير إلى الامتثال الكامل للقواعد»، حسبما ورد في رسالة، السبت، من وزارة التكنولوجيا إلى نائب المستشار العام بـ«تويتر» جيم بيكر.

وجاء في الرسالة، أن «تويتر» لم تبلغ الوزارة بعد باسم كبير مسؤولي الامتثال لديها وبأمور أخرى، وأن مسؤولَي التظلمات والاتصال ليسا موظفين كما هو منصوص عليه في القواعد.

وقالت الوزارة، إن عدم الامتثال هذا يؤدي إلى «عواقب غير متوقعة» تتضمن احتمال تحميل «تويتر» المسؤولية عن المحتوى المنشور عليها، وهو إعفاء تتمتع به الشركة حالياً إلى حد كبير.

وأضافت: «ومع ذلك، وكبادرة حسن نوايا، تم منح شركة تويتر بموجب هذه الرسالة إشعاراً أخيراً للامتثال على الفور للقواعد».