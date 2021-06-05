شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنجح في تطعيم 60% من السكان وسط مخاوف بسبب السلالة «دلتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

كشفت بريطانيا، السبت، أن 60% من مواطنيها على الأقل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وذلك بعدما تم توزيع 66.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ كوفيد 19 منذ انطلاق حملات التطعيم في البلاد قبل نحو 24 أسبوعاً.

وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم اليومي بريطانيا بـ485 ألفاً و769 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وفق ما نشرت وسائل إعلام بريطانية.

وأظهرت الأرقام، أن 40 مليوناً و124229 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، في حين تلقى 27 مليوناً و160635 شخصاً جرعتي اللقاح. ويقدر عدد إصابات فيروس كورونا في بريطانيا بنحو 4.52 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 128 ألفاً.

ويأتي هذا بينما وافقت الجهة المنظمة للأدوية في البلاد، الجمعة، على استخدام لقاح «فايزر» في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً.

وتخشى السلطات البريطانية في تفشي أكبر للسلالة المتحورة «دلتا»، بعدما تسبب في تضاعف عدد الإصابات خاصة في إنجلترا، ما أثار المخاوف بشأن خطط البلاد لرفع القيود المقررة في 21 يونيو/ حزيران الجاري.

ولفتت هيئة الصحة في إنجلترا، الخميس، إلى إن سلالة «دلتا» من كورونا هي الأكثر انتشاراً حالياً في البلاد، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين المستشفى، مقارنةً بالسلالة «ألفا». ورصدت الهيئة 5472 إصابة جديدة بـ«دلتا» في الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد الإصابات بتلك السلالة إلى 12431.