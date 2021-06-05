شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يدخل الأجواء التايلاندية بمعنويات ماليزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم إلى التدريبات بعد حصة استشفائية شارك فيها اللاعبون عقب مباراة ماليزيا الخميس الماضي، والتي حقق فيها «الأبيض» فوزاً كبيراً برباعية نظيفة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة التي تضم الإمارات وفيتنام وماليزيا، وإندونيسيا وتايلاند.

وطوى اللاعبون أوراق مباراة ماليزيا، ودخلوا سريعاً مع الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك في أجواء لقاء تايلاند المهم والمصيري الاثنين، على استاد زعبيل في نادي الوصل، بهدف مواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن صدارة المجموعة والتأهل مباشرة دون حسابات، إلى المرحلة الثانية الحاسمة من التصفيات.

ًويحتل «الأبيض» المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة، بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط بالتساوي مع تايلاند وماليزيا ولكل منهما 9 نقاط، بينما يتفوق منتخبنا عليهما بفارق الأهداف، وعلى ضوء ذلك، فإن مباراتنا أمام تايلاند ستكون في غاية الأهمية ومصيرية أيضاً على ضوء تشابه الظروف ووحدة الهدف.

حالة رائعة

من جانب آخر، أكد محمد عبيد حماد المشرف العام على المنتخب أن اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة، وأن التركيز في أعلى مستوياته، كما أن الحالة المعنوية عالية لدى الجميع، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي مباراة تايلاند، والسعي للفوز فيها وانتزاع النقاط الثلاث من أجل مواصلة الزحف بثبات نحو صدارة المجموعة السابعة.

وقال حماد: «تسود حالة من التفاؤل الكبير أجواء المنتخب، ويقترن هذا التفاؤل ببعض الحذر المطلوب؛ لأن منتخب تايلاند من المنتخبات المتطورة والمنافسة. ولابد أن نمنحه ما يستحق من احترام حتى نحقق هدفنا من اللقاء، وثقتنا بلا حدود في لاعبينا الذين يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق طموحاتهم الذاتية، وطموحات جمهورهم، ونحن سعداء بحالة التجانس والتناغم في الفريق حالياً، والتي انعكست على الأداء في معظم فترات مباراة ماليزيا، وقادتنا في النهاية إلى تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة، ونشكر الجماهير التي حرصت على الحضور في المدرجات والقيام بدورها في دعم «الأبيض»، ونتوقع أن تزداد كثافة الحضور في مباراة الاثنين مع تايلاند، كما أتوقع أن تكون مباراة سريعة وقوية ومثيرة؛ لأنها بين فريقين يتميزان بالسرعة ويلعبان من أجل الفوز».

وحرص محمد عبيد حماد على الإشادة بدور الكادر الطبي مع المنتخب الوطني، ومساهمته في توفير أفضل بيئة للاعبين والجهاز الفني.

دفعة كبيرة

وأكد عبدالله رمضان لاعب خط وسط منتخبنا الوطني أن الفوز الكبير على ماليزيا، أعطى دفعة معنوية كبيرة للاعبين، خاصة أنه رفع المنتخب إلى المركز الثاني، وأنه وزملاءه عازمون على مواصلة مسيرة الانتصارات من خلال تقديم أفضل مستوى، ولا سيما أن أول مباراة دائماً في التصفيات المجمعة، تكون مهمة، وتوفر الحافز والدافع للفريق من أجل الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية، والوصول إلى الهدف المنشود.

وعن إشادة وسائل الإعلام بأدائه في مباراة ماليزيا وصناعته لهدفين في المباراة، يقول عبدالله: «أقوم بدوري كلاعب، وأؤدي ما يطلبه مني المدرب، ولاعب الوسط عليه واجبان أحدهما دفاعي، والثاني هجومي، وهي نفس الأدوار التي أقوم بها في نادي الجزيرة، وأشعر بالفخر للوجود ضمن نخبة اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني».

ويقول محمود خميس الجناح الأيسر لمنتخبنا الوطني إن منتخب تايلاند من المنتخبات المتطورة، وإن كرة القدم بشكل عام، تتطور في شرق آسيا، مشيراً إلى أن مباراة الاثنين بين الإمارات وتايلاند ستكون مختلفة كثيراً عن مباراة الأبيض مع ماليزيا، خاصة في ظل تساوي النقاط بين الإمارات وتايلاند ورغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

وشدد خميس على ضرورة التركيز طوال 90 دقيقة باعتباره أول مفاتيح الفوز.

ويتابع خميس: «شعارنا منذ البداية أن نتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي بطولة، وبالتالي، فإن الفوز في كل المواجهات هو هدفنا الأساسي لاحتلال صدارة المجموعة».

فحوص مجانية

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، توفيره فحوص «PCR» مجانية للجماهير التي ستحضر مباراة الإمارات وتايلاند.

وستجرى الفحوص، الأحد، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمنطقة الخوانيج في دبي، ومقر اتحاد الكرة في العاصمة أبوظبي وتحديداً بمدينة زايد الرياضية من الساعة 4 إلى 7 مساء.

ويتعين على الجماهير الراغبة في إجراء الفحوص المجانية إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية.

وكان اتحاد الكرة أعلن، توفر تذاكر مباراة الاثنين عبر الموقع الإلكتروني «بلاتينيوم ليست» تيسيراً على الجماهير الراغبة في حضور مباريات «الأبيض» وباقي المنتخبات في المجموعة، وأنه بإمكان الجماهير حجز مقاعدهم إلكترونياً بكل سهولة.