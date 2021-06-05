شكرا لقرائتكم خبر عن تركيبة حيوية تعد بعلاج الأمراض المزمنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فريق بحثي في مجال الكيمياء والصيدلة والصيدلة عن علاجات حيوية اصطناعية ذات مقدرة مضادة للأورام، وحساسية للأنسولين وأنشطة حماية الكبد. نُشرت النتائج في المجلة الصادرة عن الجمعية الكيميائية الأمريكية.

عمل الباحثون على مدى الأعوام السبعة الماضية على تطوير مركبات اصطناعية يمكن أن تحاكي النشاط الحيوي للأديبونيكتين، وتوصلوا الآن لتركيبة فعالة في إنتاج الببتيدات السكرية المشتقة من الأديبونكتين. أظهرت التركيبة أنشطة فعالة مضادة للأورام تحسن الحساسية للأنسولين الاستقلاب الغذائي؛ وذلك في نماذج الفئران المختلفة.

تعد التركيبة الدوائية بإمكانيات أكبر للتطبيق العلاجي في مجال السمنة والمضاعفات الطبية ذات الصلة، مثل مرض السكري النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وأمراض الكلى المزمنة والسرطان.

يعتقد الباحثون أن هذا التقدم يفتح الباب لاستكشاف فرصة استخدام «ببتيد الجليكوبتيد» الاصطناعي كمكمل لتقليد الأديبونكتين في العلاج السريري؛ والميزة الواضحة لهذه الببتيدات السكرية الاصطناعية هي أنه يمكن إنتاجها بسهولة من خلال عملية كيميائية.