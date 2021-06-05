شكرا لقرائتكم خبر عن واقي الشمس مطلوب لمن تزيد أعمارهم على 6 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام فريق من أطباء الأمراض الجلدية بكندا، بمراجعة أحدث الأدلة المتعلقة باستخدام واقي الشمس لاستنتاج النقاط الرئيسية المتعلقة باستخدامه وفاعليته وسلامته، والمجالات التي لا تزال تتطلب مزيداً من البحث. وفي ورقة بحثية نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أكد الباحثون ضرورة استخدام واقي الشمس لكل من تزيد أعمارهم على 6 أشهر؛ للوقاية من سرطان الجلد.

والشمس هي المصدر الرئيسي للأشعة فوق البنفسجية، وثاني أكسيد التيتانيوم. وأكسيد الزنك عبارة عن جزيئات مضافة إلى مستحضرات الوقاية من الشمس لمنع هذا الإشعاع. وبالنظر إلى أن ما يصل إلى 80 90 % من جميع حالات سرطان الجلد مرتبطة بالتعرض طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية فإن تلك المستحضرات تعد إجراء فعّالاً لصد هذه الأشعة ووسيلة وقائية ضد سرطان الجلد.

وخرج الباحثون من تلك الدراسة بضرورة استخدام الجميع لمستحضرات الوقاية من الشمس، وأنها ضرورية لكل من تزيد أعمارهم على 6 أشهر، أما الرضع دون ذلك العمر فمن المحتمل أن تقوم أجسامهم بامتصاص المكونات، لذلك لا ينصح بوضعها عليهم.