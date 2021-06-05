شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تناقش قانونى "تنظيم الخبرة" والفصل بغير الطريق التأديبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ستة اجتماعات الأسبوع الجاري، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، وتستهلها باجتماعين غدا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، لنظر مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور علي بدر، وستون نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بالاشتراك مع مكتب لجنة القوى العاملة.

وتشهد اللجنة عقد اجتماعين يوم الإثنين، لنظر بعض طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، وتشمل طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري لعام 2016 حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر بشأن إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2016، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جنيدي بشأن سوء حالة وتهالك مبنى محكمة ناصر.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاجتماعين الخامس والسادس، يوم الثلاثاء، لاستمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، وستون نائباً آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.