شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش اتفاقية بـ50 مليون دولار لتمويل برنامج دعم المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها غدا الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وخلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام المجلس في جلسته العامة في 7 فبراير 2021، في إطار برنامج الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورؤية الوزارة لخدمة ودعم هذا القطاع.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عقدت سلسلة اجتماعات لبحث أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تتمية المشروعات، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية، وأوصت بإزالة أي عراقيل أمام تفعيل القانون.