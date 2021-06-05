منظمة إقليمية تتخذ إجراء يسرع توزيع لقاحات «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر بيان صدر اليوم السبت أن وزراء من مجموعة آسيا-المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي (أبك) وافقوا على نقل سريع للقاحات كوفيد-19 والسلع المتصلة بها في الموانئ.

واجتمع وزراء "أبك" في نيوزيلندا حيث اتفقوا أيضا على بحث اتخاذ إجراءات تطوعية لخفض تكلفة اللقاحات لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز، إن الدولة المضيفة نيوزيلندا أرادت أن تتفق الدول الأعضاء في المجموعة، وعددها 21 دولة، على «الإرشادات التوجيهية للممارسات الأمثل» لحركة اللقاحات والمنتجات الطبية المتصلة بها عبر الحدود، وذلك في خطوة يمكن أن تحد من التأخير في تقديم اللقاحات للناس على نطاق أوسع.

تعتقد نيوزيلندا أن هناك حاجة إلى اتفاق لإظهار أن مجموعة «أبك» طرف مسؤول وفاعل في الأزمة التي تواجه العالم.

ومتوسط الجمارك على اللقاحات في «أبك» منخفض إلى نحو 0.8 في المئة لكن السلع الأخرى المهمة في سلسلة الإمداد الخاصة باللقاحات عليها جمارك أكبر.