بعد 40 عاماً.. السيسي يُحقق حلم بائعة الخضار

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة) حقق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حلم السيدة أم صابر التي تبيع الخضار منذ 40 عاماً في عزبة الهجانة بالقاهرة. وخلال جولة تفقدية للرئيس المصري لمتابعة أعمال التطوير في عزبة الهجانة، اخترقت فادية أحمد عوض الشهيرة ببائعة الخضار الصفوف ناحية الرئيس السيسي، لتشكو ظروفها الصحية ومشكلاتها مع الحي من أجل ترخيص الكشك مصدر رزقها مع أبنائها الأربعة وأحفادها السبعة. ولم تكن أم صابر التي تعيل 4 أطفال تتخيل أن يستمع إليها الرئيس، إلا أنه تقدم نحوها ليجبر بخاطرها وسألها عن حاجتها وبفرحة كبيرة، عبرت أم صابر عن سعادتها واعتبرت أن لقاءها بالرئيس أجمل مقابلة في حياتها. وبعد ساعات قليلة، حسب تقرير للتلفزيون المصري، وجدت الحاجة أم صابر سيارة تقف أمام الكشك وتم اصطحابها إلى مستشفى الجلاء للقوات المسلحة وعرضها على كبار أساتذة العظام والباطنة والتحاليل الطبية، وأجريت عشرات الفحوصات والتحاليل ومناظرة حالتها من قبل الأطباء وإعطاء العلاج لها وتوفير كل احتياجاتها المعيشية والصحية. وحسب أم صابر، فإنه أيضاً تمت الموافقة على ترخيص «كشك» باسمها كمصدر رزق لها ولأسرتها المكونة من 4 أطفال و7 أحفاد.

