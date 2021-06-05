حادث قطار جديد في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد -

شعبان بلال (القاهرة)



شهدت محافظة أسوان جنوب مصر حادث تصادم أحد جرارات السكة الحديد بقطار الركاب خط «أسوان - السد العالي»، ما تسبب في وقوع إصابات وانتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتسبب الحادث في تهشم عربة قطار الركاب ووقوع إصابات بينهم، حيث ذكر شهود عيان أن الحادث وقع أثناء ضم جرار الإمداد على قطار الركاب المذكور بعد تعطله في المنطقة الواقعة بين محطة الصداقة والسد العالي.



وقال شهود عيان لـ «الاتحاد»، إنه تم نقل ما يقرب من 5 مصابين جراء حادث التصادم إلى مستشفى أسوان الجامعي بوساطة سيارات الإسعاف، مؤكدين أنه جارٍ حصر باقي الإصابات بين الركاب من قبل الدفاع المدني والإسعاف.

وانتقل عدد من مسؤولي السكة الحديد ووزارة النقل ومحافظة أسوان إلى موقع الحادث لمتابعة الأزمة، فيما تبدأ النيابة العامة المصرية أيضاً التحقيق في الحادث للتعرف على أسباب وقوعه.

وأكد شهود عيان وقوع خسائر مادية في جرار الإمداد وكذلك عربة القطار الخلفية نتيجة التصادم، فيما أكدت مصادر رسمية العمل على استعادة الحركة بين محطة أسوان والسد العالي واستئناف مسير القطار.