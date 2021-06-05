الفتاة المصرية تقبل اعتذار الطبيب البرازيلي المتحرش



ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



في تطور جديد لقضية الطبيب البرازيلي المتحرش والتي انتشرت في مصر بشكل واسع بناء على وسم على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الطبيب البرازيلي فيديو جديداً يظهر فيه مع الفتاة المصرية، حيث تسرد الواقعة وتؤكد تلقيها اعتذاراً من الطبيب البرازيلي، وأنها قبلت اعتذاره بعد قرار النيابة الأخيرة بحبسه.



وقالت الفتاة المصرية التي تعمل في مجال السياحة، في فيديو نشر على صفحة الطبيب البرازيلي على إنستجرام:«متفاجئة بنشر فيديو فيه ألفاظ مسيئة ليا أثناء عملي، أنا بما إني بمثل سيدات مصر قبلت اعتذاره وإحنا بطبعنا شعب متسامح، ويكفيني اعتذاره وأنا هقبل الاعتذار».

وفي وقت سابق، نشر طبيب برازيلي يدعى فيكتور سورينتينو مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وظهر وهو يتحرش بفتاة مصرية بألفاظ مُشينة، مُستغلًا عدم فهمها لغته البرازيلية، خلال رحلة سياحية له في مصر.

وتداول مستخدمون برازيليون الفيديو على نطاق واسع وقاموا بترجمته للغة العربية، الأمر الذي انتبهت له صفحات مصرية متخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة، ليصدر قرار بالقبض على الطبيب البرازيلي ثم حبسه من النيابة العامة المصرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وقدمت أسرة الطبيب البرازيلي بياناً للشعب المصري يحمل اعتذاراً عن الواقعة، جاء فيه:«العائلة فيكتور سوريتنينو عن نجلها الطبيب المتحرش فيكتور سورينتينو، تتقدم باعتذار رسمي للمتضررة وعائلتها، وكافة من لمسه الأمر، ولكافة جموع الشعب المصري الحبيب، ولكافة المسؤولين بدولة مصر».

وتابعت: «أنها تتقدم بخالص المشاعر، وتتعهد بكافة الأضرار المادية والمعنوية».