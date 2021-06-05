مواقع التواصل تحظر حسابات نجل نتنياهو

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2021 8:08 مساءً

أعلنت مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام”، عن تعليق حسابات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، على إثر منشور دعا فيه إلى التظاهر أمام منزل أحد نواب اليمين المتطرف.

وقد قامت التطبيقات الشهيرة بفرض الحظر بعد تناول يائير معلومات وتفاصيل شخصية مرتبطة بعضو الكنيست، نير أورباخ، أحد نواب حزب “يمينا” المشارك في تشكيل الحكومة الجديد.

وفرض “إنستغرام” على يائير حظرا من النشر أو التعليق على حسابات المستخدمين، مدته 24 ساعة، أما “تويتر”، فقد فرض حظرا على حساب نتنياهو الابن بشكل مؤقت بعد “إنستغرام”.

وعلق نتنياهو الابن على حظره بمنشور على “تويتر” -قبل الحظر- و”إنستغرام”، حيث نشر صورة لأعلام كوريا الشمالية، وأرفقها بالقول إن “فيسبوك البلاشفة حظرني لمدة 24 ساعة من أجل هذه الصورة”.

وتابع بأن “شركات التكنولوجيا الكبرى، والدولة العميقة، والنظام القانوني الكاذب -معا بصحبة الدمى في الحكومة الجديدة- يقودون إسرائيل إلى حقبة مظلمة جدا”.