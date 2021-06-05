الصومال.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في العاصمة “مقديشو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

أفادت وسائل إعلام محلية صومالية، بمقتل شخصين على الأقل وأصيب 8 آخرون اليوم السبت، في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش للشرطة في العاصمة مقديشو.

وقالت: إن “تفجيرا انتحاريا استهدف نقطة تفتيش في أفغوي، شمال غربي مقديشو، ما تسبب في مقتل شخصين على الأقل، بحسب الشرطة”. لافتة إلى أن “الانفجار وقع في سوق قرب حاجز التفتيش”/

يأتي ذلك بعد قتال دار خلال الليلة الماضية بين الشرطة المعروفة بـ”هرمعد” ومسلحي حركة “الشباب” في تقاطع في مقديشو، بعدما شن مسلحو الحركة هجوما على قوات كانت مسؤولة عن حراسة القائمين علي بناء الطريق الرابط بين مقديشو ومدينة جوهر.

وأعلنت مسلحي حركة “الشباب” اليوم السبت عن سيطرتها على عدد من المناطق المتاخمة للطريق بين مقديشو وجوهر بعد انسحاب القوات الحكومية منها.