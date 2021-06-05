استطلاع رأي صادم.. هكذا ينظر الإيرانيون للرئيس القادم!

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - مع اقتراب موعد الحسم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تبقى أنظار المجتمع الدولي تترقب سير هذه العملية، والتي اعتاد نظام المرشد على وضع كل العراقيل التي تعيق وصول رئيس من خارج كنف نظام الملالي.

لكن المفارقة في هذه الانتخابات هو ما شهدته البلد من حملات قمع دامية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كاعتقال نشطاء منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، في مشهد يعكس عدم الرضا الكبير من قبل معظم الإيرانيين على سيطرة المرشد وأعوانه على مفاصل الحكم في إيران.

وفي استطلاع رأي عكس آراء شريحة كبيرة من الإيرانيين حول الانتخابات الرئاسية، ، قال نحو 70% من المشاركين فيه إنهم يعتقدون أن رئيس الجمهورية في إيران لا يتمتع بالقدرة والسلطة اللازمة لحل مشاكل البلاد.

الاستطلاع الذي أجراه معهد “ستاسيس” بطلب من قناة “إيران إنترناشيونال”، أظهر 24% من الناس تعتقد أن الرئيس “ليس لديه الكثير من القوة، وقدرته على حل مشاكل البلاد قليلة للغاية”.

ويعتقد نحو 45% أيضًا أن الرئيس لديه “قدرة جزئية” على حل مشاكل البلاد.

في حين أكد نحو 26% فقط أن الرئيس في إيران يتمتع بـ”الكثير من القدرة”. كما رفض 5% من المشاركين التعليق على هذا الاستطلاع.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي جرى بين 2 و12 مايو (أيار) الماضي، أنه إذا وافق مجلس صيانة الدستور على محمود أحمدي نجاد، فسيكون هو المنافس الرئيسي أمام إبراهيم رئيسي.

وفي الوقت نفسه، يظهر الاستطلاع الجديد أن نحو 55% قالوا إنهم يعارضون استبعاد أحمدي نجاد. وفي المقابل، وافق 26% فقط على رفض أهلية نجاد.

كما وافق 48% من المشاركين في استطلاع الرأي الجديد على استبعاد جهانغيري من الانتخابات، في حين خالف 16% استبعاده من الانتخابات.

وبخصوص المرشح لاريجاني، فقد وافق 47% من المشاركين على استبعاده، وخالف 21% منهم رفض أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية.

ووافق 24% من المشاركين في الاستطلاع على رفض أهلية تاج زاده، وعارض استبعاده 11 في المائة. بينما قال 45% منهم إنهم لا يعرفونه.

وقال ما مجموعه نحو 54% من المشاركين إنهم يعارضون أداء مجلس صيانة الدستور في استبعاد المرشحين، وفي المقابل وافق نحو 32% على أداء المجلس.

ومن بين الناخبين المحتملين، اختار نحو 54% من المشاركين إبراهيم رئيسي باعتباره رئيسهم المقبل في إيران، ويأتي بعده بمسافة كبيرة، محسن رضائي وعبد الناصر همتي وسعيد جليلي بنحو 3%. ومع ذلك، فإن نحو 31% من المشاركين في الاستطلاع لم يختاروا مرشحهم النهائي حتى الآن.

علمًا أن استطلاع الرأي الخاص بـ”إيران إنترناشيونال” حول الانتخابات الرئاسية في إيران، الذي أجراه معهد “ستاسيس” لتحليل البيانات، يأتي ضمن مشروع “الخريطة السياسية الإيرانية”. ويهدف المشروع إلى مقارنة وقياس الاتجاهات السياسية للمجموعات المتنوعة في المجتمع الإيراني، وسيتم نشر نتائجه في الأسابيع المقبلة.