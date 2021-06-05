القبض على 130 مصابا بكورونا خالفوا تعليمات العزل بالسعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، عن إلقاء القبض على 130 شخصا في مناطق عدة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس ”كورونا“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة، أنه تم ضبط 53 شخصا في منطقة المدينة المنورة، و54 شخصا في منطقة جازان، و5 أشخاص في منطقة الحدود الشمالية، و18 في منطقة تبوك.

وذكرت ”واس“ أنه اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، بحسب ”واس“، على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.