الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي في أبوظبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، استقبل اليوم السبت، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة أبوظبي.

وبحسب ما ذكرت الوكالة، فقد أكد بن زايد للمنفي على ”موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة“.

وقالت إن الطرفين عقدا مباحثات ”تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك“.

كما أكد محمد بن زايد ”استعداد دولة الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار، وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق“.

من جانبه، شكر محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.

ووفق الوكالة، فقد حضر اللقاء من الجانب الإماراتي كل من: ”حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، وشخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي“.

فيما حضره من الجانب الليبي، نجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية، وعدد من المسؤولين الليبيين المرافقين لرئيس المجلس الرئاسي.