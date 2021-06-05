نفوق لبؤة بكوفيد ـ 19 في حديقة حيوان بالهند

تشيناي (الهند) ـ رويترز: قالت حديقة حيوان على مشارف مدينة تشيناي جنوب الهند إن لبؤة آسيوية في التاسعة من عمرها نفقت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتم رصد العديد من حالات الإصابة بكورونا لدى الحيوانات من بينها شبلا نمر أبيض يعتقد أنهما نفقا بسبب الإصابة بكوفيد-19 في باكستان المجاورة وأسود أثبتت الفحوص إصابتها في إسبانيا ومدينتين أخريين في الهند.

وقالت حديقة حيوان أريجنار آنا “نفقت اللبؤة نيلا البالغة من العمر تسع سنوات متأثرة بإصابتها بالمرض مساء الثالث من يونيو”.

وأضاف بيان للحديقة أنه تم رصد التفشي في الحديقة يوم الخميس مع ظهور أعراض على أغلب الأسود، وتم وضع الحيوانات المصابة في الحجر الصحي مع علاجها بالمضادات الحيوية.

وقال البيان “تم إرسال عينات من النمور والثدييات الكبيرة للفحص”.

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