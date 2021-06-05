قوى غربية تتجنب قرارا ضد إيران في مجلس محافظي (الذرية)

في السياسة 5 يونيو,2021 نسخة للطباعة

فيينا ـ باريس ـ طهران ـ وكالات: قال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لن تضغط لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، رغم فشل طهران في تقديم تفسيرات لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع.

ومن الممكن أن يترتب على أي قرار تصعيد للتوتر بين طهران والغرب يعرض للخطر محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة، أعدت القوى الأوروبية الثلاث، بتأييد من الولايات المتحدة، مشروع قرار ينتقد طهران لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن محادثات جديدة.

وقالت الوكالة الدولية يوم الاثنين إن المحادثات، الرامية إلى حمل إيران على تفسير مصدر جزيئات اليورانيوم التي يعتقد أنها مرتبطة بأنشطة سبقت الاتفاق النووي بزمن طويل، فشلت في الوصول إلى تفسيرات جديدة. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم إحياء مشروع القرار.

وقال أحد الدبلوماسيين “لا يمكن تجاهل تقرير 31 مايو لمجرد إجراء محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن من غير المرجح (إصدار) قرار الآن”.

وقال خمسة دبلوماسيين آخرين إنه لن يتم إصدار قرار لكن ما سيحدث ببساطة هو مجرد بيانات تصدرها دول المجلس.

وقال دبلوماسي من دولة أيدت إصدار قرار في آخر اجتماع للمجلس “ينبغي صدور بيانات قوية… عليهم (إيران) التزامات يتعين الوفاء بها”.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بالدعم اللازم للموافقة عليه في مجلس المحافظين، وهو جهة صنع القرار الرئيسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تجتمع أكثر من مرة في السنة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية “لم يتم إحراز تقدم في الحوار بين إيران والوكالة فيما يخص تقديم إجابات مقنعة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية” معربة عن “القلق الشديد” إزاء التقرير الذي أصدرته الوكالة يوم الاثنين.

وأضافت “نحث إيران على تقديم إجابات بأسرع ما يمكن”.

إلى ذلك قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة إن بعض المرشحين الذين استبعدوا من الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر وقع عليهم ظلم كما أسيء إليهم على الإنترنت بشكل مجحف، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات قال إن قراره الأصلي باستبعادهم لا يزال ساريا.

وكان خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور الدولة، قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين في الانتخابات التي ستجرى يوم 18 يونيو، ومنهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.

لكن خامنئي قال الجمعة إن بعض المرشحين المستبعدين عوملوا بطريقة تخلو من الإنصاف.

وقال في خطبة بثها التلفزيون إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين، تعرّض البعض للغبن إذ نُسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى “رد اعتبار” هؤلاء المرشحين.

وبعد تصريحات خامنئي على الفور، عبر عبد الناصر همتي الرئيس السابق للبنك المركزي وأحد المرشحين المعتدلين البارزين، عن أمله في أن يعيد مجلس صيانة الدستور بعض المرشحين المرفوضين.

لكن المجلس قال بعد ذلك إن قرار منع المرشحين لم يتأثر بأي شائعات ضدهم وإن كل المحظورات لا تزال قائمة.

وقال المجلس “رغم تأكيدنا على أهمية الحفاظ على كرامة الأفراد وإدانة تشويه سمعة المرشحين وعائلاتهم، يدعو المجلس وسائل الإعلام لاحترام السرية”.