بمشاركة أمريكية.. "الأسد الأفريقي 2021" يزأر بالمغرب الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجري المغرب في الفترة من 7 إلى 18 يونيو/حزيران الجاري بعدة مدن مغربية، التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة "الأسد الأفريقي 2021".

يشارك في المناورات المشتركة عدد من الجيوش متعددة الجنسيات وعدد كبير من المعدات البرية والجوية والبحرية.

وذكر بيان لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم السبت، أن النسخة السابعة عشرة من هذا التمرين ستجري بمشاركة بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، فضلا عن الحلف الأطلسي ومراقبين عسكريين من حوالي ثلاثين دولة تمثل أفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمرين يشمل التكوين والمحاكاة في مجال أنشطة القيادة وكذا التدريب على عمليات مكافحة المنظمات الإرهابية العنيفة، فضلا عن تمارين للقوات البرية والجوية والبحرية، وتمارين التطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي.