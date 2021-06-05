إثيوبيا تعلن وصول وفد الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وفد الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الإثيوبية المزمع إجراؤها في يونيو الجاري، إلى أديس أبابا بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي إن الوفد المكون من 8 أعضاء، سيرصد المناخ السياسي للعملية الانتخابية في إثيوبيا، والإطار القانوني للانتخابات، وشفافيتها وفعالية التحضير لها وإدارتها.



وأشار البيان إلى أن هناك مجموعة أخرى ستصل إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لافتا إلى أن الوفد من ضمن مهامه أيضا مراقبة وسائل الإعلام وحرية تغطية الانتخابات وحماية حقوق الفاعلين بالانتخابات.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن عن مراقبته للانتخابات الإثيوبية المقررة في الـ21 من يونيو الجاري .

وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت عن اعتماد 9 مجموعات دولية لمراقبة الانتخابات، وهي: الاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني الروسي، والبعثات الدبلوماسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأديس أبابا، و"القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا"، إضافة إلى "المعهد الوطني للديمقراطية" بالولايات المتحدة الأمريكية، و"المعهد الجمهوري الدولي" (واشنطن)، و"المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة" في أفريقيا، وخبراء من الاتحاد الأوروبي الذي ألغى مشاركته.