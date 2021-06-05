بوتين يحذر أمريكا من مصير الاتحاد السوفيتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الروسي إن الولايات المتحدة تخطئ إذا ظنت أنها قوية بما يكفي للإفلات من عاقبة تهديد الآخرين فهذا أدى لانهيار الاتحاد السوفيتي.

وأدلى بوتين بتصريحاته في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر، أمس الجمعة، وقالت وكالة "تاس" للأنباء إنه تحدث خلاله عن العقوبات الأمريكية على موسكو.



وجاءت التصريحات قبل أيام من اجتماع بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي فرضت إدارته في أبريل/ نيسان مجموعة كبيرة من العقوبات على روسيا من بينها قيود على التعامل في الديون السيادية الروسية.

ونُسب إلى بوتين قوله "نسمع تهديدات من الكونجرس، ومن جهات أخرى، وكلها تصدر في سياق العملية السياسية المحلية في الولايات المتحدة".

وأضاف "ربما يفترض من يفعلون ذلك أن الولايات المتحدة لديها من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية ما يجعلها قادرة على الإفلات من عاقبة ذلك، ما يظنونه أنه لا مشكلة كبيرة هناك، أن هذا السلوك جعله يتذكر الاتحاد السوفيتي السابق.

ومضى يقول "المشكلة مع الإمبراطوريات أنها تعتقد أنها قوية بما يكفي لارتكاب بعض الأخطاء. (تقول لنفسها) نشتري هؤلاء الناس، نتنمر عليهم، نعقد الاتفاقات معهم، نقدم لهم قلادات، نهددهم بالسفن الحربية، يظنون أن هذا سيحل جميع المشاكل، لكن المشاكل تتراكم، وتأتي لحظة يصبح فيها من غير الممكن حلها بأي شكل"

وقال البيت الأبيض والكرملين إن بايدن وبوتين سيجتمعان في جنيف 16 يونيو/ حزيران لمناقشة "المجموعة الكاملة من القضايا الملحة" على حد تعبير واشنطن.