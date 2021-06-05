بالأرقام.. إيطاليا تسجل رقما قياسيا بجرعات اللقاح ضد كوفيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت إيطاليا رقما قياسيا في عدد الجرعات اليومية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تمكنت من حقنها لمواطنيها خلال 24 ساعة.



وأعلنت إيطاليا، السبت، أنها أعطت الجمعة 600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد في رقم قياسي، ما يضع البلاد في المرتبة الثانية في أوروبا من حيث عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقالت الهيئة الحكومية المسؤولة عن التلقيح، السبت: "تميز أمس بعدد قياسي من الحقن خلال 24 ساعة قارب 600 ألف بينما تجاوز عدد الجرعات 37 مليونا".

وأضافت أن "إيطاليا تحتل المرتبة الثانية في أوروبا من حيث عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بعد ألمانيا وقبل فرنسا وإسبانيا".

وتابعت أن عدد اللقاحات القياسي الجمعة يرجع جزئيا إلى زيادة عدد مراكز التطعيم التي وصلت الآن إلى 2666 مقابل 1500 في بداية آذار/مارس.

وسيتم افتتاح حوالى 800 مركز جديد في الأسابيع المقبلة.

وفقًا للأرقام الحكومية الرسمية، تم إعطاء 37,06 مليون جرعة لقاح وتم تطعيم 12,7 مليون شخص، أو ما يقرب من 24 بالمئة من السكان الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما.

وأودى الوباء ب126,415 شخصا في إيطاليا حيث انخفض عدد الإصابات والوفيات بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة.

وتخفّف الحكومة راهنا قيود مكافحة كوفيد-19 وحظر التجول الليلي، كما اجازت فتح المساحات الداخلية في المطاعم والحانات.