شكرا لقرائتكم غزة و حماس حماس: هجوم إسرائيل قتل 90 من كوادرنا ودمر 3% من الأنفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار إن هجوم إسرائيل لم يقتل إلا 90 من كوادر الحركة ودمر 3% من الأنفاق.

وجدد السنوار، في كلمة متلفزة، تهديده بضرب تل أبيب بالصواريخ، التي قال إنهم جربوها في البحر وكان لابد من تجربتها عملياً.

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وأضاف السنوار: "قدمنا تنازلات ومرونة لإنهاء الانقسام الفلسطيني لكن الانتخابات ألغيت"، مضيفاً أن منظمة التحرير من دون حماس "صالون سياسي"، بحسب تعبيره.

وقال: "أمامنا استحقاق فوري لترتيب منظمة التحرير لتمثل الجميع.. وما كان مطروحا لإنهاء الانقسام قبل الهجوم على غزة لم يعد صالحا وأي حديث الآن عن حكومة واجتماعات هو استهلاك وحرق للمرحلة"، مضيفاً: "قبلنا بالحد الأدنى مرحليا من أجل التوافق الوطني الفلسطيني".

كما وصف منظمة التحرير الفلسطينية دون حماس بـ"الصالون السياسي"، فرد عليه نائب مفوص العلاقات الدولية في حركة فتح عبد الله عبد الله، في حديث مع قناة "العربية" قائلاً إن "تصريحات السنوار يجب مراجعتها".

وكانت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" كشفت، الثلاثاء، أن مصر تعمل على هدنة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، تشمل صفقة تبادل الأسرى وبنودا اقتصادية وسياسية.

وقالت إن حماس طلبت ضم مروان البرغوثي ضمن القائمة المبدئية في صفقة تبادل الأسرى، فيما تحفظت إسرائيل على ذلك.

كما أكدت أن الحركة طلبت من القاهرة عدم المساس بالأسرى المفرج عنهم إذا تمت الصفقة.

وستشمل الصفقة مفاوضات أن يكون لقطاع غزة معبر بحري وهو ما ترفضه إسرائيل حاليا، مع تصميم الفصائل الفلسطينية على ضرورة فك الحصار والبدء في إعادة تأهيل غزة.