شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة جلسات المحاكمة في هجمات 2015 الدامية بفرنسا أصبحت جاهزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أصبحت القاعة العملاقة التي تم بناؤها خصيصاً لإجراء جلسات المحاكمة في الهجمات التي استهدفت فرنسا عام 2015، جاهزة بعد أكثر من عام من بدء الأشغال، وفق ما ذكر السبت مصدر في محكمة استئناف باريس.

القاعة تم بناؤها من الصفر في قصر العدل بباريس. وستجري فيها جلسات محاكمات كبرى أخرى، ولكن من المفترض أن يتم هدمها بعد سنوات.

وفي هذه القاعة، سيتم اعتباراً من 8 أيلول/سبتمبر وتحت رقابة مشددة، محاكمة 14 متهماً، من بينهم صلاح عبد السلام، الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المهاجمين الذين أطلقوا النار على الحانات وقاعة باتاكلان في قلب العاصمة الفرنسية ومحيط استاد دو فرانس، مما أسفر عن مقتل 131 شخصاً وإصابة مئات بجروح، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو ثمانية أشهر.

ويبلغ طول القاعة 45 متراً وعرضها 15 متراً، وأمام القضاة مقاعد مزودة بمكبرات صوت تسمح بجلوس 24 محامي دفاع من جهة و42 عن الطرف المدني في الطرف المقابل.

وسيمثل المتهمون المعتقلون الأحد عشر داخل قفص زجاجي مغلق محاط بعدد كبير من عناصر الدرك، وسيجلس ثلاثة آخرون طليقين على كراسٍ أمامهم، وفي الجهة المقابلة، سيجلس ثلاثة قضاة من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وعلى امتداد القاعة المواجهة للفناء، تم وضع عشرات الصفوف من المقاعد الخشب الجديدة على طول ممر مركزي لإتاحة المجال لمشاركة المحامين وحضور الأطراف المدنيين والصحفيين، وتتسع القاعة لنحو 550 شخصاً.

كما سيتمكن المدنيون والصحفيون والجمهور من متابعة المجريات من نحو خمس عشرة غرفة بث متاحة في قصر العدل.

ومن القاعة العصرية، يمكن رؤية الأعمدة التاريخية لقصر العدل والتماثيل التي لم يتم تحريكها خلف الشاشات الزجاجية، كما تم تعليق ساعة حائط. ولم يبق سوى وضع الميزان التقليدي، رمز العدالة ليكون شاهداً على الجلسات.