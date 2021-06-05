شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ليتوانيا تستقبل بطل التحمل راشد بطي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل أرفيداس نوجوكيتيس قنصل عام الجمهورية الليتوانية في دولة الإمارات، راشد بطي البطل الإماراتي العالمي لسباقات القدرة والتحمل، ممثل دولة الإمارات وشرطة أبوظبي، وذلك بحضور يوراته راموسكينة القائمة بالأعمال، وعدد من موظفي السفارة.

تأتي الزيارة لبحث وتطوير آفاق التعاون بين البلدين في المجال الرياضي ونشر ثقافة الرياضة وتأثيرها الإيجابي في الصحة المجتمعية، وما تمثله من أسلوب حياة ونمط صحي ذي مردود عام على المجتمع.

وسبق للبطل راشد بطي المشاركة مع أحد الأبطال العالميين لليتوانيا في سباقات العالم لسباقات القدرة والتحمل، ومن المقرر أن يتم تنظيم حدث رياضي في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بمناسبة اليوم الرياضي السنوي لجمهورية ليتوانيا، حيث سيتم التنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي بهذا الشأن، ويصادف هذا الحدث احتفالات الإمارات بعامها ال50 .

ويعتبر البطل الإماراتي المخضرم أحد أبرز الرياضيين الذين رفعوا علم الإمارات في المحافل الدولية والخليجية، وحقق إنجازات في سباقات القدرة والتحمل.